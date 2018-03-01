1,3% составила инфляция в Казахстане за два месяца

За январь-февраль 2018 года инфляция в Казахстане составила 1,3%, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной экономики.

За это время цены на продовольственные товары за два месяца увеличились на 1,4%, непродовольственные – на 0,8%, платные услуги – на 1,6%.

«Повышение цен отмечено на огурцы на 21,8%, помидоры – на 20,6%, перец сладкий – на 16,8%, капусту – на 11,5%, лук репчатый – на 7,4%, картофель – на 5,6%, морковь – на 3,8%, молоко консервированное – на 2%, масло сливочное – на 1,8%, сыр сычужный – на 1,7%, молоко свежее – на 1,4%, кисломолочные продукты – на 1,3%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 9,5%, сахар-песок – на 1,4%, яйца, рис – по 1,2%, чай черный – на 1,1%, мясо птицы – на 0,8%», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 1,3%, автомобили, моющие и чистящие средства, бытовые приборы, товары личного пользования, текстильные изделия, мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 0,9%, сжиженный газ в баллонах - на 1,7%, бензин – на 1,2%, уголь каменный, дизельное топливо – по 0,7%.

«Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, услуги детских дошкольных учреждений – на 3%, здравоохранения – на 1,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 1,8%, общественного питания – на 0,4%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 3,1%.