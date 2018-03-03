​Число задержанных участников столкновений в Киеве превысило 100 человек

В Украине задержали более 100 участников столкновений с правоохранительными органами. В конце февраля сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели антикоррупционную акцию у здания Верховной рады, которая переросла в конфликт с полицией. Ранее было известно о задержании 50 протестующих, сообщает Коммерсант .

У Верховной рады продолжает стоять палаточный городок сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее сообщалось о задержании 50 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон. Начальник полиции Киева рассказал, что протестующие оказали сопротивление и начали жечь шины, когда правоохранители пришли в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел.

«Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин»,— говорится в сообщении Национальной полиции Украины.