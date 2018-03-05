Мир за ночь. 4-5 марта 2018 года

На выборах в сенат в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция с участием партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», военный бюджет Китая в 2018 году вырастет на 8,1% до $175 миллиардов, Украина вынуждена закупать газ в Европе по цене в четыре раза выше после прекращения поставок от «Газпрома», на кандидата в президенты России Ксению Собчак напал стажер Мосгордумы, пожелавший отомстить ей за Жириновского.

Правоцентристская коалиция с участием партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» получает большинство мест в Сенате (верхняя палата парламента республики), набирая 36% голосов по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, пишет ТАСС. Согласно подсчетам, основанным на обработке первой части бюллетеней с экстраполяцией результатов в национальном масштабе, впереди всех коалиция правоцентристов в составе партии «Вперед, Италия», движения «Лига» Маттео Сальвини и «Братьев Италии» Джорджи Мелони. Вторую позицию занимает антисистемное «Движение «5 звезд», выступающее вне блоков и альянсов с какой-либо из других политических сил. Оно набирает 31,8% голосов. Правящая ныне Демократическая партия с левоцентристскими союзниками терпит поражение, занимая лишь третье место. На их счету - 24,7% голосов. Явка избирателей на выборах составила 73%, сообщило МВД.

Военный бюджет Китая в 2018 году вырастет на 8,1% до $175 миллиардов, передает РИА Новости со ссылкой на официальное информационное агентство Синьхуа. Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7% — это были самые низкие темпы роста за семь лет. В 2016 году китайский оборонный бюджет составил $146 миллиардов, увеличившись на 7,6%. В 2015 году военный бюджет составил около $135 миллиардов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%. Агентство также напоминает, что утром в понедельник в Пекине открылась сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей, она завершится лишь 20 марта. 11 марта депутаты ВСНП проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР.

США утверждают, что российские ВКС продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты вопреки принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2401, вводящей 30-дневное перемирие в Сирии, передает Коммерсант со ссылкой на заявление Белого дома. «Россия продолжает игнорировать условия (резолюции СБ ООН) и убивать невиновных мирных жителей под ложным предлогом контртеррористических операций»,— написано в документе. Белый дом заявил, что с 24 февраля (день принятия резолюции) по 28 февраля военные самолеты России ежедневно совершали как минимум по 20 боевых вылетов с аэродрома Хмеймим в район Дамаска и Восточной Гуты. Первая гуманитарная пауза, объявленная Минобороны России в Восточной Гуте — контролируемом оппозицией анклаве в пригородах Дамаска,— была сорвана боевиками. Предложение России открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте стало ее вкладом в реализацию резолюции 2401.

Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось закупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома», пишут «Известия». «Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — написал Витренко на своей странице в Facebook. Вместе с этим он добавил, что цена достигала даже показателя в $1325. При этом Витренко поблагодарил всех «сознательных украинцев» за снижение потребления газа. По его словам, Украине после прекращения поставок газа от «Газпрома» необходимо было «продержаться одни сутки». Российский «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». 4 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась: были увеличены поставки на территорию Украины газа из Евросоюза, Польши, Словакии и Венгрии.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что в воскресенье на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, на нее напал мужчина, передает BBC Русская служба. По словам Собчак, нападавший толкнул ее на землю и облил водой с криком «Это за Жириновского». В МВД сообщили о задержании мужчины, его личность была установлена – им оказался стажер Мосгордумы. Позже председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился за задержанного. Агентство напоминает, что 28 февраля во время дебатов на телеканале «Россия 1» Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после того как он нецензурно ее обругал. Глава ЦИК Элла Памфилова позже заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах. В пятницу стало известно, что адвокат Собчак Константин Добрынин обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на высказывания Жириновского.