«Форма воды» получил Оскар как лучший фильм

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 90-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар». Золотую статуэтку вручили в 24 основных категориях, передают мировые новостные агентства.

Фильм Гильерме Дель Торо «Форма воды» кроме главной награды киноакадемии стал обладателем Оскара за лучший дизайн фильма, лучший саундтрек к фильму (композитор Александр Депла) и лучшую режиссуру.

Фильм «Три билборда за границей Эббинга, Миссури» удостоен наград за лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл) и лучшую женскую роль. Актриса Фрэнсис МакДорманд в шестой раз в карьере стала обладательницей золотой статуэтки.

Фильм «Темные времена» получил награду киноакадемии за лучший грим и прически и за лучшую мужскую роль - Гари Олдман впервые получил золотую статуэтку.

Фильм «Дункерк» награжден за лучший монтаж звука, за лучшее сведение звука и за лучший монтаж. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» удостоен Оскара за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу (Роджер Дикинс).

Награду за лучший дизайн костюмов получил фильм «Призрачная нить», за лучший адаптированный сценарий - «Зови меня своим именем», за лучший оригинальный сценарий - «Прочь». Эллисон Дженни получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Тоня против всех».

Лучшим документальным фильмом стал «Икар» о допинге в российском спорте, лучшим фильмом на иностранном языке - «Фантастическая женщина» о транссексуале, лучшим короткометражным документальным фильмом - «Рай - это пробка на 405-м шоссе» о художнице с психическим заболеванием, лучшим короткометражным игровым фильмом - «Немое дитя»,

«Тайна Коко» получил статуэтку как лучший анимационный фильм, «Дорогой баскетбол» - как лучший короткометражный анимационный фильм. В «Тайне Коко» прозвучала также лучшая песня к фильму.