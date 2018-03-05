Президент инициировал новую программу дешевых ипотечных займов

В ходе совместного заседания палат парламента в понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с новыми инициативами, направленными на социальную модернизацию. Первая инициатива – это новые возможности приобретения жилья для каждой семьи. Глава государства инициировал новую программу «7-20-25», согласно которой, банки будут выдавать ипотеку под 7%, сроком до 25 лет, а первоначальный взнос составит 20%.

«Сегодня мы готовы сделать новый шаг по пути социальной модернизации. Я предлагаю пять президентских социальных инициатив. Первая инициатива – новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что только за прошлый год в Казахстане введено рекордное количество жилья – 11,2 млн квадратных метров, однако, «этого недостаточно».

«До сих пор немало семей не имеет собственного жилья. Это проблема исключительной социальной значимости. Надо создать все условия для ее решения, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс. Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, тогда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот займ, с учетом возможностей семейного бюджета. Поэтому я предлагаю запустить программу, которую назвал «7-20-25». То есть, каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ в тенге по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту – не более 7% в год, а не 14-16%, как сейчас», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30%, а иногда и 50%, то «по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%, срок кредита – не 10-15, а 25 лет». Это делается для того, чтобы «снизить для людей размеры ежемесячных платежей».

«Иначе говоря, через программу «7-20-25» годовая ставка ипотечного кредита не будет превышать 7%, первоначальный взнос будет до 20%, а срок – до 25 лет. Естественно, для этого надо работать Нацбанку и правительству. Надо задействовать возможности Нацбанка, банков второго уровня, фондового рынка.

Нацбанку необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее одного триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях. Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству в стране. В итоге, повысится доступность приобретения жилья для миллионов казахстанцев», - подчеркнул Назарбаев.

Кроме того, новая программа, по его мнению, будет работать на рост экономики и развитие малого и среднего бизнеса.

«Я всегда говорил, что для Казахстана строительство, особенно жилищное строительство, имеет очень большой мультипликативный эффект. Жилищное строительство – это стройматериалы, это металлы, это мебель, это все – вы знаете. То есть, вокруг этого развивается огромное количество бизнеса, и вкупе приведет к росту нашей экономики. И самое главное, мечты многих наших граждан, особенно молодых семей, станут реальностью», - заключил президент.