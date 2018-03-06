​В ДТП в Актюбинской области погибли два гражданина Узбекистана

Утром 5 марта в Актюбинской области на 778 километре трассы «Самара-Шымкент» в ДТП погибли двое граждан Узбекистана. Узбекистанская и казахстанская стороны сообщили о трагедии родственникам погибших и занялись процедурой передачи тел семьям, пишет «Казинформ» .

Автомобиль, в котором находились граждане Узбекистана, столкнулся с «Камазом»:

«По информации комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана, 5 марта 2018 года в 10:50 на 778 км автомобильной дороге «Самара-Шымкент», в районе посёлка Олке Актюбинской области Республики Казахстан, в результате столкновения автомобиля «КАМАЗ» с государственным номером D 432 ADA 04 и автомобиля «Опель-Астра» с государственным номером 505 198 RUS, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Ташкент погибли 2 гражданина Республики Узбекистан», – приводит агентство сообщение ведомства.

Личности погибших установлены, ими оказались уроженцы Андижанской области 40-летний Зохиджон Исаков и 43-летний Кодиржон Юлдашев. Их тела доставлены в Актобе, откуда они будут направлены в Узбекистан.

1 марта 2018 года в Мангистауской области в результате ДТП погибли шестеро граждан Узбекистана. 18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. Тогда погибло 52 гражданина Узбекистана.