В частности полиция проведет рейды по парковкам
​В праздничные дни полиция Алматы перешла на усиленный вариант службы
Фото Жанары Каримовой

В преддверии праздничных дней дорожная полиция Алматы выявила больше 40 фактов нарушения правил парковки, 28 машин были эвакуированы в районе автовокзала «Сайран». В ближайшие дни полиция продолжит рейды, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«Для пресечения и выявления нарушений правил парковки транспортных средств в эти дни будут задействованы максимальные силы дорожно-патрульной полиции, а также полицейских эвакуаторов. Сегодня, в первые часы проведения локальных рейдов, на проспекте Толе би, на участке от проспекта Сейфуллина до Байтурсынова, на пересечении улиц Тимирязева и Маркова, где дислоцирован сразу ряд социально значимых объектов, а также у международного автовокзала «Сайран» были выявлены свыше 40 фактов нарушений правил парковки транспортных средств, 28 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку», – приводятся в сообщении слова начальника местной полицейской службы подполковника полиции Жасулана Байкенова.

С начала 2018 года были выявлено 4,25 тысячи нарушений парковки. Общая сумма наложенного за данный вид правонарушения административного штрафа составляет 41,58 миллиона тенге.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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