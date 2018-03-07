​Тенге торгуется у отметки 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 319,98, показав снижение на 0,38 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $27,8 млн., показав снижение на $60,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:30 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,29 за баррель. Как писал Reuters, во вторник нефть торговалась в плюсе благодаря прогнозу крепкого спроса на сырьё и оптимистичной риторике ОПЕК. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть будет расти в ближайшие пять лет, тогда как добыча сырья в странах ОПЕК увеличиваться гораздо медленнее.

Слова генерального секретаря организации Мухаммеда Баркиндо на полях отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне также поддержали рынок, считают отраслевые эксперты. Баркиндо назвал соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти нерушимым, сравнив его с Гибралтарской скалой.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

Аналитики BMI Research, в свою очередь, пересмотрели в сторону повышения прогноз цены европейского эталона Brent до $67 за баррель в 2018 году.