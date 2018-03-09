Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжения вступят в силу с 23 марта, пишет Meduza .

Импортные пошлины введены для всех стран кроме Канады и Мексики, с которым продолжаются переговоры по Соглашению о свободной торговле (NAFTA). Трамп подчеркнул, что, если переговоры завершатся неудачей, то исключение для приграничных стран отменят.

В Европе, которая поставляет сталь в США, инициативу Трампа уже назвали началом торговой войны. Там пригрозили в ответ ввести пошлины на виски, арахисовое масло, джинсы, мотоциклы и другие товары.

При этом десятью крупнейшими поставщиками стали в США являются Канада (16%), Бразилия (13%), Южная Корея (10%), Мексика и Россия (по 9%), Турция (7%), Япония (5%), Тайвань (4%), Германия (3%), Индия (2%). На эти страны в совокупности приходится 78% импорта стали в США.