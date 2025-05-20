Торговцы рынка «Барыс-4» в Алматы вышли на митинг против изъятия земельного участка

Около ста торговцев рынка «Барыс-4» в Алматы собрались во вторник на стихийный митинг против изъятия земельного участка в 23 сотки. На нем располагаются контейнеры некоторых торговцев, а также здесь останавливаются грузовики с товаром из регионов и других стран.

«Вот эту площадку, где КамАЗы стоят, где мы встречаем и отправляем товар по городу Алматы, нас просто хотят ликвидировать. Это означает, что у нас тысяча рабочих останутся без работы. <…> Наша работа зависит только от этой стоянки», - сказал торговец рынка по имени Талгат.

По словам другой работницы рынка, Жанны Суюндыковой, рынок работает уже тридцать лет, и именно отсюда формируется цена.

«Фактически, всегда оптовка была формирующей организацией. Рынок Казахстана формируется, цены – именно с этой оптовки. Почему мы возмущаемся: мы платим налоги, у нас администрация дает городу, я даже не знаю, сколько миллионов ежемесячно», - сказала она в комментарии «Власти».

Как пояснил Андрей Ушаков, председатель общественного объединения «Гражданская оборона», в сентябре управление земельных отношений подало иск в суд против ТОО «Market Rent Company», которое арендовало этот участок.

«Получается, ТОО платило налоги, но договор об аренде земельного участка не продлили. Соответственно, подали в суд об изъятии. Мы в суде говорили, что изъятие данного земельного участка парализует всю финансово-хозяйственную деятельность производства рынка. Но тем не менее мы остались неуслышанными. Соответственно, приняли решение об изъятии данного земельного участка. Из-за подобного решения Специализированного межрайонного экономического суда весь шум гам и поднялся. Мы изначально говорили, что это вызовет общественный резонанс», - сказал он «Власти».

В уведомлении департамента юстиции, имеющемся в распоряжении редакции, указано, что ТОО «Market Rent Company» обязано освободить земельный участок путем демонтажа торговых контейнеров, охранной будки и шлагбаума за свой счет.

Представители районного акимата не явились на стихийное собрание торговцев, администрация рынка также не вышла к ним.