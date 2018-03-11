Компартия Китая отменила ограничение срока полномочий главы страны

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за внесение в конституцию страны поправки, которая отменяет запрет занимать пост председателя страны более двух раз подряд, передает телеканал Дождь со ссылкой на Bloomberg.

Из пункта основного закона страны, в котором говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСПН и не может превышать двух сроков подряд», уберут упоминание об ограничении двумя сроками. В результате председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

По действующей конституции, нынешний глава государства Си Цзиньпин должен был уйти в отставку в 2023 году.

South China Morning Post сообщает, что за поправку проголосовали 2958 депутатов, двое был против, еще трое воздержались.