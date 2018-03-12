​Тенге продолжает торговаться на уровне 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 320,37, показав рост на 0,37 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $34,5 млн., показав рост на $6,75 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,54 за баррель. Как писал Reuters, в среду цены на нефть снижались на фоне роста недельных запасов и добычи сырья в США, а также волатильности на фондовых рынках.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 5,66 млн. баррелей до 426,88 млн. за неделю к 2 марта, тогда как аналитики прогнозировали прирост на 790 тыс. баррелей.

В своём мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз добычи нефти в США в ожидании того, что она вырастет более чем на 120 тыс. баррелей в сутки до 11,17 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года.

К 2019 году объём производства нефти в США увеличится на 570 тыс. баррелей в сутки до 11,27 млн. баррелей в сутки, прогнозирует EIA.