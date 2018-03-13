При стоимости жилья в 7 млн тенге, ежемесячный платеж по программе «7-20-25» будет составлять 50 тысяч

Национальный банк Казахстана определил механизмы реализации новой жилищной ипотечной программы «7-20-25». Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава финрегулятора Данияр Акишев, по предварительным расчетам при стоимости квартиры в 7 миллионов тенге, казахстанцы будут вносить ежемесячный платеж в 50 тысяч тенге. Однако, подчеркнул он, нужно учесть негативный опыт прошлых лет, чтобы не создать иждивенчества.

«Необходимо восстановить механизм секьюритизации ипотечных кредитов, максимально задействовав возможности банков и фондового рынка. В ближайшее время правление Нацбанка рассмотрит вопрос создания стопроцентной дочерней специальной компании – оператора программы. Капитал новой компании будет сформирован за счет средств Нацбанка. Компании необходим капитал для привлечения средств с финансового рынка на рыночных условиях на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками по формуле «7-20-25». Это и есть механизм секьюритизации», - рассказал Акишев, говорят об этапах реализации программы.

Вместе с тем, для эффективной реализации программы необходимо «признание этой компании финансовым агентством».

«Это означает, что для облигаций компании будет такое же налогообложение как для государственных ценных бумаг. Необходимые законодательные поправки Нацбанк направит на рассмотрение в правительство уже в марте», - подчеркнул он.

Глава Нацбанка отметил, что новые возможности жилищной инициативы являются беспрецедентным шагом государства, предоставляя каждому льготные условия. Однако, по его словам, «программа не должна давать повода для иждивенчества».

«Финансовые условия программы требуют платежеспособности будущих заемщиков. В программе может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход. Критерии сейчас отрабатываются с банками. Например, при стоимости жилья в размере 7 миллионов тенге ежемесячный платеж составит не более 50 тысяч тенге, что в целом приемлемо для большинства работающих казахстанцев. Не исключается дифференциация стоимости жилья по крупным городам и регионам, так как стоимость различна по республике», - проинформировал Акишев.

Кроме того, подчеркнул глава Нацбанка, льготные и ипотечные кредиты должны быть полностью обеспеченными и абсолютно возвратными. Для этого потребуется пересмотреть некоторые нормы, введенные в последние годы по защите прав ипотечных заемщиков, которые сделали ипотечное кредитование непривлекательным. В этой связи в ближайшее время регулятор направит на рассмотрение в правительство необходимые законодательные поправки.

«Указанные мною параметры являются предварительными и будут еще обсуждаться с госорганами и банками. Не менее важным является учет мнений и интересов местных исполнительных органов в части повышения обеспеченности населения жильем в регионах. В этих условиях мероприятия и сроки реализации в дорожной карте по реализации пяти инициатив президента нами поддерживаются», - заключил Акишев.

При этом он напомнил, что при реализации новой программы необходимо обратить внимание на имеющийся опыт. В качестве примера он привел опыт 2000-х годов, когда предпринимались различные способы стимулирования долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования, в том числе, система секьюритизации ипотечных кредитов, система жилищных строительных сбережений, которая «доказала свою жизнеспособность» и реализацию программы «Нурлы жер».

«Также необходимо учесть накопленный негативный опыт, когда недооценка кредитного риска заемщиков наряду с падением цен на недвижимость привела к необходимости защиты ипотечных заемщиков, особенно социально-уязвимых слоев населения», - подчеркнул глава Нацбанка.