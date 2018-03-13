​В Минтруда рассказали о распределении бюджета на микрокредитование

После поручения президента бюджет на микрокредитование в 2018 году будет увеличен с 42 до 62 млрд тенге. Половина дополнительных средств пойдёт на кредитование «проектов якорной кооперации» вокруг крупных сельхозпредприятий, сообщает сайт премьер-министра со ссылкой на министра труда и социальной защиты Мадину Абылкасымову.

По словам министра, из первоначальных 42 млрд тенге порядка 31 млрд должно было пойти на кредитование сельского предпринимательства, остальные 11 млрд предназначались предпринимателям городов и моногородов. Затем бюджет был расширен на 20 млрд тенге, 14 млрд из которых будет выделено селам и малым городам. Другие 6 млрд направят на кредитование в городах и моногородах.

«Льготные микрокредиты предоставляются на срок до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до 7 лет, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6% годовых. В случае недостаточности залогового обеспечения, участники программы имеют право получить гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту», — пояснила Абылкасымова.

Она также подчеркнула, что в рамках программы по микрокредитованию порядка 1,2 млрд тенге будет выделено на обучение безработного и самозанятого населения основам предпринимательства по программе «Бастау-Бизнес». По итогам обучения они смогут претендовать на получение кредитов, если их бизнес-план будет одобрен специальной комиссией. Бюджет на программу будет сформирован из «трансфертов общего характера».