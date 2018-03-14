​Крупные осадки в ближайшие три дня могут усилить паводки и подъём уровня воды в реках

В южных, восточных и центральных регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие три дня ожидается увеличение осадков, которые могут привести к усилению паводков и подъёму уровня воды в реках, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС.

В Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидаются сильные осадки, которые в некоторых регионах приведут к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек. Вместе с этим продолжится формирование талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, что может привести к подъему уровня воды и её выходу на пойменные участки.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки – дождь и снег – с сохранением положительных температур воздуха на юге области. Это может привести к дальнейшему таянию снега, стеснению русел рек, подъему уровня воды и подтоплению пойменных участков рек.

В Карагандинской области ожидаются дождь и снег с сохранением положительных температур воздуха в южной и юго-восточной половине области. Они могут привести к таянию снега и формированию талого стока на равнинной территории.

В Кызылординской области также ожидаются осадки и сохранение положительных температур воздуха на юге области, что может привести к стеснению русел рек, образованию зажоров, подъему уровня воды и подтоплению пойменных участков рек.

«В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана просит жителей этих регионов соблюдать меры предосторожности. Во избежание подтопления необходимо наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка, а также владеть информацией, куда осуществлять эвакуацию в случае необходимости (информацию можно получить в местных исполнительных органах)», - говорится в сообщении ведомства.

При подтоплении КЧС рекомендует отключить в доме газ, электричество и воду, потушить горящие печи отопления, перенести в верхние этажи здания или на чердаки ценные домашние вещи, обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой, чтобы препятствовать бою стекол и проникновению в дом плавающего мусора, а также заблаговременно осуществить перегон скота на безопасные расстояния.

При внезапном наводнении необходимо взять с собой теплую и водонепроницаемую одежду, одеяла, еду и прочие принадлежности, подняться на возвышенные точки рельефа. После схода воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов, а также поврежденных газовых магистралей. Перед входом в дом после отхода воды необходимо убедиться, что его конструкция не пострадала от ударов. Найденные в воде продукты для приготовления пищи использовать нельзя, равно как и саму паводковую воду.