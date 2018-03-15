Мир за ночь. 14-15 марта 2018 года

Вероятность выхода Украины из Содружества независимых государств (СНГ), рост дипломатической напряжённости между Россией и Ведикобританией из-за отравления российского военного Сергея Скрипаля, заявление Трампа о готовности продлить программу по защите детей-мигрантов от депортации в обмен на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, повышение прогноза ОПЕК по нефтедобычи государств за пределами картеля и увеличение заявок на получение гражданства Великобритании от граждан других стран Евросоюза.

МИД Украины подготовил предложения по полной или частичной приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщила представительница украинского ведомства Марьяна Беца. «Мы подготовили разные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом»,— цитирует её Коммерсант.

По ее словам, украинский МИД также допускает вероятность выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). «Украина преследует цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ»,— уточнили в МИД Украины. В ведомстве пояснили, что выход из СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках Содружества. Марьяна Беца добавила, что Украина «не принимала участие в заседаниях высшего уровня СНГс момента начала агрессии России против Украины».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан Россией и Украиной 31 мая 1997 года на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. В рамках договоренности между сторонами закреплялся принцип стратегического партнерства и признания нерушимости имеющихся границ, а также уважение территориальной целостности друг друга.

Британия вышлет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает BBC. Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование премьер-министра Терезы Мэй до полуночи вторника объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Министерство иностранных дел России пригрозило ответными мерами. По словам Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию. «Не остается никакого иного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь», - заявила она.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне. В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии. «У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом», - сказала она. В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск.

Бывший российский военный Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. 12 марта, выступая в парламенте, Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе «Новичок».