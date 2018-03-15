Мир за ночь. 14-15 марта 2018 года

МИД Украины подготовил предложения по полной или частичной приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщила представительница украинского ведомства Марьяна Беца. «Мы подготовили разные опции. Окончательное решение будет приниматься президентом»,— цитирует её Коммерсант.
По ее словам, украинский МИД также допускает вероятность выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). «Украина преследует цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ»,— уточнили в МИД Украины. В ведомстве пояснили, что выход из СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках Содружества. Марьяна Беца добавила, что Украина «не принимала участие в заседаниях высшего уровня СНГс момента начала агрессии России против Украины».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан Россией и Украиной 31 мая 1997 года на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. В рамках договоренности между сторонами закреплялся принцип стратегического партнерства и признания нерушимости имеющихся границ, а также уважение территориальной целостности друг друга.
Британия вышлет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает BBC. Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование премьер-министра Терезы Мэй до полуночи вторника объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.
Министерство иностранных дел России пригрозило ответными мерами. По словам Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию. «Не остается никакого иного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь», - заявила она.
Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне. В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии. «У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом», - сказала она. В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск.
Бывший российский военный Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. 12 марта, выступая в парламенте, Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе «Новичок».
Президент США Дональд Трамп готов временно возобновить действие программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), защищавшей от депортации детей-иммигрантов, проживающих в стране нелегально, пишет Коммерсант. В обмен на это Трамп попросит у Конгресса США профинансировать строительство стены на южной границе страны с Мексикой, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. О какой сумме вложений идет речь, пока не известно. Взамен на трехлетнее продление DACA Трамп требует инвестиций в строительство стены на аналогичный срок. Сделку могут рассмотреть при утверждении новой резолюции Конгресса о временном финансировании правительства. Срок действия нынешней резолюции заканчивается уже на следующей неделе, 23 марта.
Программа DACA была запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым «мечтателям» (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии учились там. Трамп отменил DACA в сентябре 2017 года. В январе окружной судья Сан-Франциско заблокировал решение президента США.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи государств за пределами картеля на 2018 год, так как рост цен на сырье привел к усилению сланцевого бурения в США, подорвав попытки ОПЕК сократить избыток нефти и компенсировать спад нефтедобычи в Венесуэле, сообщает Reuters.
Добыча в странах вне картеля вырастет на 1,66 млн. баррелей в сутки в этом году, показал опубликованный в среду ежемесячный отчет ОПЕК. Нефтекартель повысил прогноз четвертый раз подряд с ожидаемого в ноябре уровня добычи в 870 тыс. баррелей в сутки.
«Ожидается, что в 2018 году добыча будет расти более быстрыми темпами на фоне усиления сланцевого бурения в США после установления лучшей ценовой среды не только для сланцевых производителей, но и для нефтедобытчиков в Канаде, Великобритании, Бразилии и Китае», - говорится в обзоре ОПЕК.
Как сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобритании, число жителей ЕС, подавших заявку на получение британского гражданства, резко выросло после «Брексита», пишет Коммерсант. Число таких заявок удвоилось в период с июня 2016 года по июнь 2017 года, достигнув 28,5 тыс. Сильнее всего — на 255% — выросло число заявок от граждан Финляндии, хотя число таких заявок остается сравнительно небольшим — 220. Довольно сильно выросло число заявок от немцев (на 193%, до 2,3 тыс.), итальянцев (на 166%, до 3 тыс.), поляков (на 44%, до 6,2 тыс.).
Рост числа заявок связан с неопределенностью вокруг условий выхода Великобритании из ЕС и, соответственно, будущего статуса граждан ЕС в стране. Число заявок от британцев на получение гражданства какой-либо страны ЕС, особенно Ирландии, также выросло.
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