​Аким ЮКО уволил ряд сотрудников правоохранительных органов в связи с делом об изнасиловании 7-летнего мальчика

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев освободил от должности начальника местной полиции Сарыагашского района Бердалы Уразгельдиева в связи с расследованием дела об изнасиловании 7-летнего мальчика. Вместе с ним должности покинули руководитель местного отделения полиции посёлка Абай А. Ибрагимов, инспектор ювенальной полиции К. Сариев, ответственный по школам №73 и №74 посёлка Абай, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

«В связи с непринятием своевременно необходимых мер из-за сложившейся ситуации в районе, объявляю строгий выговор акиму района К. Абдуалиеву. Кроме того, ответственных за ту область работы заместителя акима области К. Кыстаубаева, руководителя районного отделения образования Сырагашского района Б. Майрихова, а также директоров школ №73 и №74 посёлка Абай необходимо отстранить от исполнения обязанностей до окончания следствия», - заявил во время экстренного заседания аким ЮКО.

Также он отметил, что необходимо применить строгие меры в отношении руководителя областного управления образования И. Сагындыкову. Кроме того, аким сообщил, что итоги двух медицинских проверок подтвердили отсутствие факта изнасилования ребёнка. Он также подчеркнул, что проблема насилия в регионе взята под особый контроль. Во всех образовательных учреждениях области будут проведены профилактические работы.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком учениками старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По данным издания, ребёнка неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников. Однако, как отмечает издание, «правоохранители не спешили заводить уголовное дело».

На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело. Накануне вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова прокомментировала информацию об избиении и изнасиловании ребенка. «Факты не подтвердились. Экспертиза была проведена, мальчика не насиловали», - сообщила она.

14 марта уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров заявил, что обеспокоен длительным характером расследования дела и возьмёт ситуацию под контроль. Детский омбудсмен Загипа Балиева также заявила о своём участии в этом процессе, после чего направилась в Шымкент, чтобы проконтролировать обеспечение прав несовершеннолетнего.

В тот же день ребёнок и его бабушка направились в Алматы для прохождения независимой экспертизы. Однако, как заявили ДВД ЮКО, на вокзале Шымкента представители правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с бабушкой, в которой рассказали о сути постановления следователя «об обеспечении безопасности и права на защиту от государства» мальчика. После беседы бабушка приняла решение воспользоваться этим правом и вместе с сотрудниками полиции и органами опеки проследовала в ДВД ЮКО, где должен был решиться вопрос об их перемещении в безопасное место. Акимат ЮКО заявил, что впоследствии ребёнка увезли в Астану для проведения очередной экспертизы.