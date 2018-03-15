7-летний мальчик, которого могли подвергнуть насилию, с бабушкой прибыл в Астану

7-летний мальчик из Южного Казахстана, который предположительно подвергался насилию со стороны старшеклассников, вместе со своими законными представителями в лице бабушки и тети, а также в сопровождении уполномоченного по правам ребенка Загипы Балиевой прилетел в Астану для прохождения комплексной экспертизы, сообщила Vласти по телефону детский омбудсмен.

«Да, вот мы прилетели. Мы сейчас поедем в «Солнечный мир». Содержание и полностью помощь будет оказывать фонд «Асыл бала». Там приготовили все условия для ребенка, для его тети, для его бабушки, и скоро прилетит его мама», - сообщила Балиева.

Она заявила, что не может назвать точной даты проведения экспертизы столичными экспертами.

«Сейчас следователь будет работать со всеми государственными органами, будет ставить вопросы, на которые он хотел бы получить ответ, решать вопрос вместе с госорганами, какие эксперты нужны, привлекать независимых экспертов, которые устроят и адвокатов мальчика… Адвокаты тоже приглашены в Астану. Будет полностью обеспечена беспристрастность и независимость», - подчеркнула она.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.