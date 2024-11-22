Суд продлил еще на месяц арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом

Адвокат Толеген Берликожа сообщил «Власти», что суд продлил арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом, еще на один месяц. Они были арестованы 1 октября за «попытку организации массовых беспорядков».

«Я только вернулся из тюрьмы со встречи с активистами. Сообщил им, что вчера только продлили их арест еще на один месяц. Говорят, экспертиза по делу еще не готова. Пока сложно что-то сказать», - сказал Берликожа.

В Алматы 29 сентября задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиева, Акмарал Шатемиркызы, Галина Аккузова, Женис Максутов, Ракыш Токманбет, Азат Толеухан и Ерболат Аубакиров.

Еще пять человек 1 октября были арестованы на два месяца за «организацию массовых беспорядков» - это Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков. В отношении них были возбуждены уголовные дела.

В полиции заявляли, что эти пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.