Главы государств Центральной Азии проведут встречу по Афганистану

Главы государств Центральной Азии намерены провести встречу по Афганистану и Аралу. Об этом в четверг в Акорде в ходе двусторонней встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мизриеевым сообщил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«За этот год вы провели просто огромную работу, наладили отношения с соседями, решили десятки лет нерешенные вопросы границы, взаимного сообщения, взаимный торговли. И вообще все настроение изменилось. Сегодня встречаемся со всеми коллегами, братьями нашими, у нас никакой другой задачи нет, политического смысла здесь нет», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что цель встречи глав государств Центральной Азии – совместно решать экономические вопросы и повседневные, такие как торговля, связь и транспорт.

«Ожидается еще встреча по Афганистану (по инициативе президента Узбекистана - V), потом туркменский президент по Аралу предложил (встретиться - V). Здесь и Кыргызстан есть. Поэтому в этом году еще много таких площадок, где мы будем встречаться. Конечно, у нас есть два больших партнера как Россия и Китай. Это всегда мы с ними будем вместе работать, все договоренности остаются в силе», - подчеркнул глава Казахстана.