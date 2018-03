Мир за ночь. 15-16 марта 2018 года

США утверждают, что к кибератакам на энергосистему страны причастны российские власти. Департамент внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР выпустили сообщение по поводу проводившихся с марта 2016 года хакерских атак, нацеленных на американские энергообъекты, в том числе и ядерные, пишет Коммерсант.

«Многоступенчатая кибератака, за которой стояло российское правительство, была нацелена на энергетическую сеть через малые предприятия»,— приводит Reuters выдержку из заявления силовых ведомств.

Лидеры четырех стран - премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп - подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не существует, сообщают Ведомости.

«Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности», - говорится в заявлении.

«Великобритания предоставила партнерам детальную информацию о чрезвычайно вероятной причастности России к этой атаке. Мы разделяем оценку британской стороны относительно того, что разумного альтернативного объяснения не существует, а также констатируем, что отсутствие приемлемого ответа России на законный запрос правительства Великобритании усугубляет ответственность российской стороны. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В особенности Россия должна предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)», - говорится в заявлении четырех лидеров.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

Не менее четырех человек погибли в результате крушения пешеходного моста в Майами, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters.

На месте происшествия работают кинологи с собаками, занимающиеся поиском возможных жертв. Мост весом в 950 тонн обрушился на одну из самых оживленных дорог во Флориде, задавив не менее восьми машин, которые в тот момент стояли на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Полиция ранее попросила вертолеты телекомпаний покинуть зону крушения, чтобы можно было услышать крики пострадавших о помощи.

53-метровый мост соединяет Международный университет Флориды с городом Суитуотер.Основную часть конструкции — над шестиполосной трассой — возвели в прошлую субботу. На строительство моста власти штата потратили $14,2 млн. Мост должен был стать пешеходным переходом через дорогу, на которой в прошлом году была сбита 18-летняя студентка Международного университета Флориды, пытавшаяся перейти улицу.

Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу соберутся в пятницу в Астане, где обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы, напоминает ТАСС.

Министры подведут итоги деятельности работающего уже больше года астанинского формата и наметят шаги для урегулирования всех аспектов сирийского кризиса.

Особое внимание министры, скорее всего, уделят ситуации в Восточной Гуте, обстановке в зоне деэскалации в Идлибе, реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в контексте создания конституционной комиссии и продолжения переговорного процесса в Женеве, пишет агентство.

Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиабизнесом, пишут Ведомости. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.

Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.

The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Он также нанял его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказали The Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».

«Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», - прокомментировал свои планы Маск.