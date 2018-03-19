Vласть проведет бизнес-завтрак с Алексеем Ли

Интернет-журнал Vласть продолжает проводить встречи своих читателей и подписчиков с казахстанскими предпринимателями в формате "бизнес-завтраков".

29 марта в 11.00 состоится встреча с сооснователем сервиса Aviata.kz Алексеем Ли. Мы обсудим казахстанский рынок стартапов, недавнюю сделку Aviata с Choсotravel и планы бизнесмена.

Бизнес-завтрак традиционно состоит из трех частей: открытого интервью с журналистом Vласти, общения спикера с аудиторией в формате вопросов и ответов и неформального общения участников в завершение встречи.

Бизнес-завтрак пройдет 29 марта 2018 года в 11.00 по адресу: ул. Байсеитовой 1, пространство Aurora Space. Вход на встречу свободный, необходима предварительная регистрация.