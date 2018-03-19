​Тенге торгуется по 321,15 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 321,15, показав снижение на 1,61 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $59,95 млн., показав рост на $2,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,81 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть оставались малоподвижны в течение торгов в пятницу. Рост рынка сдерживают опасения роста предложения сырья из США и других стран, которые могут подорвать усилия по ограничению добычи производителей ОПЕК+.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировое предложение нефти в феврале выросло на 700 тыс. баррелей в сутки в годовом сравнении до 97,9 млн. баррелей в сутки.

МЭА предполагает, что уровень предложения сырья из не входящих в картель ОПЕК стран увеличится на 1,8 млн. баррелей в сутки в этом году по сравнению с приростом на 760 тыс. баррелей в сутки в предыдущем. Таким образом, рост предложения будет опережать по темпам рост спроса на нефть в 2018 году, который, по оценке агентства, составит 1,5 млн. баррелей в сутки.

Основным драйвером роста предложения нефти на глобальном рынке станут США. В своём мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что производство сырья в стране вырастет до 11,17 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2018 года, а к 2019 увеличится до 11,27 млн. баррелей в сутки.