Учителя боятся: Сагадиев о том, почему педагоги ведут электронный и бумажный журналы

Министерство образования и науки хотело бы, но не может полностью перевести ведение школьных журналов в электронном формате. Как пояснил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава профильного ведомства Ерлан Сагадиев, педагоги боятся потерять информацию или оценки онлайн, поэтому сами попросили разрешить им параллельно вести и традиционные журналы.

«Классный журнал при подключении организации образования к электронной системе заполняется только в электронном формате. Заполнение его в бумажном варианте не допускается. Электронный журнал по итогам каждой четверти выгружается из информ системы, распечатывается, прошнуровывается, заверяется подписью директора и печатью организации образования. Получается, что в конце четверти учитель должен выгрузить, распечатать... То есть он создает, извините за выражение, доморощенную копию бумажного журнала. В таком случае, в чем смысл электронного журнала и запрета на его бумажный вариант?», - поинтересовалась у министра депутат Наталья Жумадильдаева.

По словам Сагадиева, «данная формулировка родилась в обсуждении с учителями». По его словам, с одной стороны, педагоги хотят, чтобы министр в своем приказе запретил ведение и бумажного, и электронного журнала, только тогда у них появятся основания для отказа от ведения каждодневного бумажного журнала. С другой стороны, многие учителя боятся пропажи информации.

«Несмотря на то, что мы обеспечиваем безопасность, все равно такой страх есть. И, как временную меру, мы разрешили раз в четверть выгружать базу данных, ставить печать, прошнуровывать. В будущем, когда все учителя убедятся, что оценки учеников находятся в безопасности и никуда не пропадут, мы сможем отменить этот пункт. Но учителя сами просили, мы пошли на этот шаг», - заверил глава Минобразования.

Вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева парировала: «Бедные учителя, они же и виноваты, на них же нагрузка, они же теперь во всем крайние. Кто знает, у нас десятки тысяч учителей, кто из них так сказал, а нагрузка идет на всех. Может быть тогда, когда все уже привыкнут к электронному журналу, тогда и отменять бумажный журнал? Это же нонсенс, бумажный отменяем, тем не менее прошнуровываете, распечатываете... зачем это?».

Сагадиев отметил, что это делается только раз в четверть. Однако, «если сегодня депутаты выступят с инициативой, мы пойдем и завтра эту подправку отменим, просто тогда потом, я попрошу (депутатов) разговаривать с нашим учительским сообществом».

«Теперь будут депутаты виноваты», - улыбнулась вице-спикер.