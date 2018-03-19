«Такие факты бывают» - министр образования о деле мальчика из Южного Казахстана

Министерство образования и науки примет самые жесткие меры в отношении администрации школы, если экспертиза подтвердит факт насилия над первоклассником из Южно-Казахстанской области, заявил журналистам в понедельник в кулуарах правительственного часа в мажилисе глава ведомства Ерлан Сагадиев. При этом он отметил, что «такие факты бывают».

«Сейчас идет следствие. Я думаю, что сейчас каждые пять минут выходить и давать интервью смысла нет. Давайте дождемся результатов. Мы консультировались с прокуратурой, мы консультировались с ДВД. Пока идет следствие, я призываю вас так же, в интересах самого ребенка, воздержаться от дополнительных комментариев по этому вопросу. Ребенок в безопасности. Огромное количество людей этим вопросом занимается, поэтому дополнительно каких-то комментариев давать (не будут - V)», - заявил Сагадиев.

В то же время он заверил, что если результаты экспертизы подтвердят факт изнасилования ребенка, то к администрации школы будут приняты «самые жесткие меры». Кроме того, по итогам следствия Минобразования намерено провести комплексную проверку в школах. Отвечая на вопрос, защищены ли сегодня в школах дети, Сагадиев подчеркнул: «Такие факты бывают. У нас в начале апреля планируется большая встреча со всеми НПО в Алматы. Мы приглашаем и Аружан (Саин - V), всех, будем обсуждать какие дополнительные меры наше государство и общество должно принять для того, чтобы минимизировать возможность еще раз получить такие факты». Но при этом заверил, что детям можно без опаски ходить в школы.

Напомним, в начале прошлой недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

В среду бабушка с ребенком планировали направиться на поезде в Алматы, но были доставлены в департамент внутренних дел региона. Позднее они были доставлены на арендованную квартиру в Шымкенте, где с ними находилась прибывшая в регион уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева. В четверг Балиева привезла семью в Астану, где мальчик, как было объявлено, должен был пройти новую медицинскую экспертизу.

В пятницу на пресс-конференции в Астане Балиева заявила, что не может связаться с мамой мальчика, однако спустя несколько часов уточнила, что сделать это удалось и вечером мать должна прилететь в столицу вместе с адвокатами.

В тот же вечер мама мальчика прилетела в Астану и забрала ребенка с собой.