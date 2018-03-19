В Алматы ограничат движение на нескольких улицах во время празднования Наурыза

Казахстанцы отдыхают в честь Наурыза со среды по воскресенье включительно. В Алматы с 19 по 25 марта на нескольких улицах будет перекрыто движение, сообщает пресс-служба ДВД города.

С 19-го марта с 19:00 часов по 25-е марта включительно будет перекрыто движение для транспортных средств по проспекту Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана, в обоих направлениях и по улице Панфилова в северном направлении, от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбек би.

Также с 22-го марта будет ограничено движение по улице Панфилова, от улицы Кабанбай батыра до улицы Жибек жолы.

«В связи с вышеизложенным, полиция Алматы призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, и заблаговременно корректировать маршруты передвижения на указанном участке», - говорится в сообщении.

В Алматы празднование Наурыза будет проходить больше месяца. По данным акимата, с 15 марта по 25 апреля будет проведено 148 мероприятий.

Основные концертные площадки будут установлены во всех районах города с 23 по 25 марта: на улицах Жибек жолы и Панфилова, на площади «Астана», главной площадке комплекса «Almaty Arena», бульваре перед ALMATY ART CENTER, площади перед «Атлетической деревней», центральном парке культуры и отдыха и других площадках.