Мир за ночь. 19-20 марта 2018 года

В США беспилотный автомобиль Uber совершил первое ДТП со смертельным исходом: во время испытаний автомобиль на беспилотном управлении сбил насмерть женщину. Компания заявила о прекращении испытаний на всей территории США. Тем временем, социальная сеть Facebook потеряла около $6 млрд после сообщений СМИ о продаже данных 50 миллионов пользователей сторонней компании, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа. Расследования начались в нескольких штатах.

Uber приостановил испытание беспилотных автомобилей во всех городах США после дорожного инцидента со смертельным исходом, пишет Русская служба ВВС.

В понедельник в городе Темпе, штат Аризона, автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу. Компания сообщила, что сотрудничает с властями штата в расследовании инцидента. Глава компании Дара Хосроушахи заявил, что опечален трагическим известием.

«Наши мысли – с близкими погибшей, и мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами, чтобы понять, что произошло», – написал он в Twitter.

Год назад компания Uber уже прекращала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник марки Volvo перевернулся в Аризоне.

Разработкой беспилотных автомобилей занимаются сразу несколько компаний, в том числе корпорации Google и Apple, компания Tesla.

Google намерен сотрудничать с крупными ритейлерами, включая Walmart, Target, Home Depot, Costco и Ulta Beauty. Их товары и программы лояльности будут продвигаться в поисковой выдаче и других сервисах компании, пишет «Коммерсант». В Google отмечают резкий рост запросов «где это купить?», в том числе на поиск по изображению. Большая часть таких запросов приводит к Amazon.

Компании-участники программы Shopping Actions будут платить процент с совершенных покупок. Программа будет доступна в США ритейлерам любых размеров.

Китайский интернет-ритейлер Alibaba инвестирует $2 млрд в своего малазийского конкурента компанию Lazada, увеличив общие инвестиции в эту компанию до $4 млрд, сообщает «Коммерсант». Согласно условиям сделки, одна из основательниц Alibaba и глава ее финансового подразделения Ant Financial Люси Пэн станет генеральным директором Lazada.

В 2016 году пользователи в Юго-Восточной Азии потратили около $50 млрд на покупки в интернете, по прогнозам Google и сингапурского инвестфонда Temasek, к 2025 году этот рынок достигнет $88,1 млрд. Ранее Alibaba уже инвестировала $1,1 млрд в индонезийскую платформу для онлайн-торговли Tokopedia. Как отметила госпожа Пэн, «с учетом молодого населения, высокого уровня распространения смартфонов и того факта, что пока всего 3% покупок в регионе совершаются онлайн, мы уверены в удвоении продаж в Юго-Восточной Азии».

Генеральный прокурор штата Коннектикут Джордж Джепсен запросил у компании Facebook информацию о передаче данных пользователей этой социальной сети сторонней организации, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

«Сообщения о том, что личная информация пользователей из профилей Facebook была предоставлена третьим лицам без согласия пользователей, вызывают беспокойство и серьезные вопросы о том, как это произошло в конкретной ситуации, связанной с Cambridge Analytica, и о политике и практике Facebook в целом. Сегодня мой офис в письменном виде инициировал запрос с просьбой к Facebook ответить на ряд вопросов по этому вопросу», – говорится в обнародованном письме прокурора.

Ответ на свой запрос он просит представить до 3 апреля. В минувшие выходные компания столкнулась с потоком критики со стороны правоохранительных чиновников США и Великобритании. В субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник подешевели на 7%.

Компания IBM назвала пять перспективных технологий, которые смогут в корне изменить бизнес и общество в течение следующих пяти лет, пишет РБК. По прогнозам компании, к 2023 году человечество сделает мощный рывок в развитии вычислительной техники, «который превзойдет все, что мы видели ранее». Основан этот мощных рывок будет на пяти технологиях, которые проникнут во все области нашей жизни.

Это квантовые вычисления, микроскопические роботы, «непредвзятый» искусственный интеллект, свободный от человеческих предрассудков, а также повсеместное применение технологий криптографии и блокчейна, считают аналитики компании.

Квантовые вычисления будут использоваться повсеместно для решения задач, которые ранее казались неразрешимыми, считают аналитики IBM. Причем построение алгоритмов на основе квантовых вычислений будет востребовано в самых разных областях, а тем, кто хочет преуспеть как специалист в области ИT, нужно учитывать, что университеты и некоторые школы уже в ближайшем времени начнут подготовку специалистов, знакомых с этой технологией.

В ближайшие годы ученые продолжат развивать технологии искусственного интеллекта. Специалисты IBM уже сейчас работают над тем, чтобы исключить из алгоритмов обучения ИИ данные, которые не свободны от расовых, гендерных и идеологических предубеждений. Это, считают в компании, позволит создать «объективный» искусственный интеллект, который не будет способствовать распространению неравенства. Его появление приведет к качественному рывку в области обучения систем искусственного интеллекта, уверены в IBM.

Криптовалюта и блокчейн продолжат развиваться. В будущем различные товары будут снабжаться крошечными криптографическими «якорями». С их помощью потребители смогут проследить весь путь товара, от его производства до момента продажи. Таким образом, эта технология изменит области бизнеса, которые тесно связаны с безопасностью пищевых продуктов, идентификацией подделок и рынком предметов роскоши. ​Вторая такая технология — криптография на решетках, новый подход к построению алгоритмов шифрования. Сложность взлома таких алгоритмов очень велика, поэтому эта технология может использоваться для защиты ценных данных от хакеров.

И, наконец, технология на основе искусственного интеллекта и микроскопических роботов, рассыпанных в океане, которые вместе смогут следить за чистотой одного из самых ценных ресурсов на земле — океанических вод. Крошечные микророботы смогут собирать информацию о передвижении планктона, что поможет делать прогнозы на основе его поведения и справляться с загрязнением океана.

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак во время встречи с Владимиром Путиным обратилась к нему с просьбой о помиловании людей, которых считает политическими заключенными. Список с именами и фамилиями она передала Путину, пишут «Ведомости».

В список Собчак попали 16 фамилий, среди них фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, крымский активист Александр Кольченко, ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат оппозиционера Алексея Навального - Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и др. Полный список фамилий опубликовала в Facebook доверенное лицо Собчак Марина Литвинович.

Путин в воскресенье вечером сообщил, что планирует встретиться со своими соперниками на выборах. Встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали все выдвигавшиеся на пост президента. Сама Собчак перед этим сообщила, что в воскресенье вечером после голосования попросила о встрече с Владимиром Путиным. «Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала, – помилования политзаключенных», – описала она цель встречи.