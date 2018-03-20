В 2017 году 20% пациентов не получили бесплатные лекарства

В министерстве здравоохранения провели анализ жалоб от населения по поводу обеспечения бесплатных лекарственных средств и выявили, что 20% пациентов эти лекарства вообще не получали. В результате ведомство начало внеплановую проверку медорганизаций страны, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр Елжан Биртанов.

По информации Биртанова, анализ ситуации с лекарственным обеспечением населения выявил рад проблем. Только за два месяца 2018 года в ведомство поступило более 600 обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. После выборочного обзвона пациентов выяснилось, что порядка 20% граждан не получали лекарств в 2017 году, в то время, как «в информационной системе отмечено, что эти пациенты получили выписанные препараты, 18% получили частично и 62% в полном объеме».

«На основании этого, на данный момент проводится внеплановая проверка медицинских организаций во всех регионах страны. По результатам будут приняты дополнительные меры по устранению проблем, а в некоторых случаях меры дисциплинарного взыскания», - заверил Биртанов.

Он также дополнил, что в сфере бесплатного лекарственного обеспечения сегодня совместно с акиматами необходимо провести работу по формированию объема и перечня лекарственных средств на 2019 год в рамках выделяемых средств.

Кроме того, по поручению главы государства министерством разработан и внесен в парламент законопроект по регулированию цен на все лекарственные средства. В 2017 году заключено 25 новых долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями. Это позволило увеличить долю закупа у отечественных производителей лекарственных средств до 48% в натуральном выражении. Совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение прозрачности закупа позволили сэкономить 18,2 млрд тенге, которые были направлены на дополнительный закуп лекарственных средств», - рассказал Биртанов.

Он отметил, что проведенные мероприятия позволили повысить индекс физического объема фармацевтической промышленности на 43%.

«Сегодня для обеспечения ГОБМП 95% годовой потребности закуплено и поставлено на склады Единого дистрибьютора, а также отгружено в регионы. В связи с повышением цен и истечением срока регистрации, остаток лекарств будет закуплен до конца марта текущего года», - заверил он.

Вместе с тем, сообщил министр, трехмесячная потребность лекарственных средств отгружена на 75,9%. А ряд регионов начали отпуск лекарственных средств через амбулаторно-поликлиническую сеть

«В связи с этим просим акимов взять на контроль процесс отгрузки лекарственных средств в поликлиники», - попросил Биртанов.