Пшеницу планируется засеять на площади 11,4 млн га
Казахстан засеет более 21,8 млн гектар в 2018 году
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В этом году Казахстан намерен засеять порядка 21,8 млн гектар полей, из которых 11,4 млн составит пшеница. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«По предварительным данным посевные площади в 2018 году составят свыше 21,8 млн. га. Практически на уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн га, в том числе пшеница – 11,4 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тысяч гектар», - рассказал Евниев.

При этом, по его информации, для обеспечения растущих потребностей животноводства на 16% увеличатся объемы посевов для кормовых, зернофуражных культур и так далее.

Что касается семян, то на текущую посевную засыпано 2,6 млн тонн.

«Низкий процент засыпки семян масличных культур - 87%, отмечается в Восточно-Казахстанской области», - подчеркнул Евниев, отметив, что акиматам областей необходимо изыскать источники покрытия недостающих объемов за счет обмена или приобретения на рынке.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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