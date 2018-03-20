​Народный банк и Qazkom нарастили чистую прибыль на 32% в 2017 году

В 2017 году общая прибыль Народного банка и Qazkom выросла на 32% до 173,4 млрд тенге. Народный банк нарастил её на четверть до 154,3 млрд тенге, у Qazkom с момента консолидации увеличилась до 16,6 млрд тенге, сообщила на пресс-конференции во вторник председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Процентный доход банка до отчислений в резервы увеличился на 44,5% до 248,5 млрд тенге за счёт роста процентных активов и процентных обязательств на 76% и 61%, соответственно. Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 31,3% до 60,9 млрд тенге благодаря растущему объёму транзакционного бизнеса, связанного, преимущественно, с обслуживанием пластиковых карточек, кассовыми операциями и банковскими переводами.

Активы группы Народного банка выросли на 65,6% до 8,85 трлн тенге. Основным драйвером роста стало приобретение группы Qazkom, активы которого на начало 2018 года составили 3,57 трлн тенге. Совокупная депозитная база банков выросла на 60% до 6,13 трлн тенге. Портфель вкладов юридических лиц увеличился на 43,8%, физических лиц – на 81%. При этом доля валютных депозитов продолжила снижаться, составив около 60%

Объём займов увеличился на 37% до 3,5 трлн тенге за счёт прироста корпоративного ссудного портфеля на 27,9%, ссудного портфеля МСБ на 52,8% и портфеля потребительских займов на 52,2%. Отдельно у Народного банка кредитный портфель на брутто основе вырос на 10,8%. При этом доля банков на розничном рынке составила 15% - в прошлом году он выдал 313 млрд тенге кредитов. Объём их погашения вырос на 9% до 285 млрд тенге

Размер проблемных займов у двух банков составил 12,1% от общего кредитного портфеля, а только у Народного банка – 8,9%. Общий размер провизий сложился на уровне 2,2% от портфеля активов, отдельно у Народного банка он составил 1%. «На это негативно повлияли результаты по Qazkom, где в 3 и 4 кварталах нам пришлось допровизовать проблемные займы», - пояснила Шаяхметова.

Капитал банков увеличился на 40,4% до 934 млрд тенге (выше 21% от общего размера активов), что в основном связано с присоединением Qazkom. Без учёта этого фактора капитал Народного банка вырос на 27,3% до 784 млрд тенге.

«В 2018 году мы ожидаем и бюджетируем нетто прирост кредитного портфеля в районе 10%. Чистую прибыль мы прогнозируем на уровне свыше 200 млрд тенге. Расходы на провизии могут составить 1,2%, отдельно по Народному банку - ниже 1%, а по Qazkom - около 1,5%. Соотношение расходов к доходам может сложиться на уровне 32%, что несколько выше наших обычных цифр в 30%. На это повлияют объединённые расходы по группе, связанные с интеграцией и объединением банков. Но мы ожидаем, что в следующем году группа покажет достаточную синергию, которая отразится на снижении операционных расходов, процентных расходов и увеличении общих доходов. Чистая маржа банка составит порядка 5%, а возвратность средств на капитал около 21%», - заявила Шаяхметова.

По её словам, прибыльность Qazkom в этом году останется достаточно скромной – как минимум 80% сформирует Народный банк и его дочерние компании. Шаяхметова подчеркнула, что убыток Qazkom в январе носит временный характер, поскольку он связан с переоценкой свопа в 1 трлн тенге, который ранее банк привлекал у регулятора. «Эта цифра будет амортизирована и нивелирована к июлю месяца, когда закончится выплата свопа», - полагает она.

Ключевым событием банковской группы, по словам предправления, останется завершение консолидации Народного банка с Qazkom. Она ожидает её завершения во второй половине этого года – сейчас институты продолжают работу по интеграции IT-систем, решению организационных и кадровых вопросов, а также изменению внутренних процедур. «Целевым банком останется Народный банк. Но мы за собой оставляем и бренд Qazkom для работы с некоторыми продуктами, в частности, розничным кредитованием и другими каналами продаж», - пояснила она.

Во втором квартале также завершится сделка по продаже 60% акций Altyn Bank китайскому CITIC Bank. Кроме того, группа Народного банка планирует закончить присоединение дочерних компаний – Казахинстраха, Казкоммерц Полиса и дочерних банков в России.