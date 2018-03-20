Информация оказалась ложной
​Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в Алматы
Фото Жанары Каримовой

Полиция и пожарные службы перекрыли перекресток улиц Панфилова и Макатаева после звонка неизвестного о заложенном взрывном устройстве в доме по адресу Панфилова №75, где находится суши-бар. Прибывшие на место службы не обнаружили бомбы, пишет информагентство «Казинформ».

«Поступила информация о взрывном устройстве в помещении суши-бара, расположенного на пересечении улиц Макатаева и Панфилова. Экстренными и оперативными службами города были проведены проверочные мероприятия. В том числе была осуществлена эвакуация персонала и посетителей. В результате информация о взрывном устройстве не подтвердилась, по данному объекту был дан отбой», –сообщила официальный представитель департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбек.

Также неизвестный сообщил еще о заложенном взрывном устройстве на пересечении улицы Суюнбая и Баянаульская. Информация не подтвердилась. Сейчас полиция ищет звонившего.


Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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