Мир за ночь. 25-26 марта 2018 года

Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни десятков людей, продажа части бизнеса Uber в Азии сингапурской Grab, реакция Трампа на нежелание юристов представлять его в деле о предполагаемом сговоре с Россией, переговоры России и КНДР о строительстве моста, протесты из-за ареста главы Каталонии в Барселоне.

Сильный пожар в крупном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» российского города Кемерово унёс в воскресенье жизни 37 человек, пишет Reuters. Позднее, со ссылкой на Интерфакс, агентство сообщило, что число погибших возросло до 40 человек, пострадавших - 50 человек. Еще около 40 человек числятся пропавшими без вести. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, в то время как версия поджога также рассматривается. По данным властей, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Американская компания Uber Technologies Inc. договорилась о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – технологической компании Grab, пишут Ведомости со ссылкой на агентства Bloomberg и Reuters. Представители Grab и Uber не комментируют эту информацию.

По условиям сделки, сообщают агентства, Uber продаст часть бизнеса, который он ведет в Азии, в том числе Uber Eats. Сумма сделки не называется. Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.

В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс.Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» – $100 млн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие юристы хотят представлять его интересы в деле о предполагаемом сговоре его команды с российскими властями. Об этом он написал у себя в Twitter. «Не верьте лживым сообщениям о том, что трудно найти юриста, который бы взялся за такое дело»,— цитирует Трампа Коммерсант.

«Ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия»,— пишет президент США. По его словам, проблема в том, что новому юристу понадобятся месяцы, чтобы «набрать скорость».

22 марта газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ведущий адвокат Дональда Трампа по расследованию «российского вмешательства» Джон Дауд в подал в отставку. В воскресенье Reuters сообщил, что к команде адвокатов господина Трампа не стали присоединяться двое юристов.

Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, пишут Ведомости. По данным издания, проект находится на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры. Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 году через нее был построен «Мост дружбы», который используется для железнодорожного сообщения.

Как сообщает WP, министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас. По данным газеты, на этой неделе представители России ездили в КНДР, чтобы обсудить строительство моста. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это может говорить о готовности Москвы развивать торговые отношения с Пхеньяном на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове.

В воскресенье в Барселоне тысячи человек вышли на акции протеста против задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет Коммерсант. Недалеко от представительства правительства Испании в Каталонии произошли столкновения митингующих с полицией. Демонстранты кидали в сотрудников сил правопорядка бутылки, банки и зажигалки. В ответ полиция применила резиновые дубинки.

Ранее в тот же день в Германии задержали Карлеса Пучдемона, когда он возвращался из Финляндии в Бельгию и пересекал границу с Данией. Напомним, в Бельгии бывший глава каталонского правительства находился с тех пор, как испанские власти выдали ордер на его арест в связи с референдумом о независимости Каталонии в 2017 году. В конце марта он поехал в Финляндию, чтобы прочитать лекцию в университете. 24 марта власти Финляндии получили из Мадрида запрос об экстрадиции политика, после этого Пучдемон решил вернуться в Бельгию.

Глава высшего политического совета хуситского движения «Ансар Алла» Салих ас-Самад призвал к примирению с йеменцами, которые сражаются в рядах коалиции во главе с Саудовской Аравией, пишет Коммерсант. «Нам нужно стремиться к внутреннему примирению и протянуть наши руки йеменцам, которые сражаются вместе с ними, чтобы защитить угнетаемый народ и облегчить его страдания»,— заявил он.

Салих ас-Самад также обвинил «врагов Йемена» в Саудовской Аравии в том, что они получают выгоды от войны в стране. Противостояние ориентирующихся на Иран шиитских повстанцев-хуситов и правительственной армии в Йемене началось в 2014 году. В 2015 году в гражданскую войну вмешалась суннитская коалиция под предводительством Саудовской Аравии.

Полиция Египта убила шестерых боевиков, предположительно причастных к теракту в северной столице страны Александрии. По информации МВД Египта, боевики принадлежали к группировке «Хасм», которая считается боевым крылом террористической организации «Братья-мусульмане». Их нашли в одной из конспиративных квартир в провинции Эль-Бухейра. Во время задержания они открыли огонь по полицейским.

Вчера в Александрии на пути следования кортежа главы местного управления безопасности генерала Мустафы ан-Нимра взорвалась самодельная бомба. Погибли двое полицейских из машины сопровождения, глава управления безопасности не пострадал. Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте. Первый тур голосования пройдет 26-28 марта.