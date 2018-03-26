​Великобритания откажет Евросоюзу в выплате £40 млрд, если он отвергнет соглашение о свободной торговле

Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу обещанных £40 млрд ($56,5 млрд), если после Brexit ЕС не пойдет на заключение соглашения о свободной торговле, условия которого будут устраивать Лондон, сообщает Коммерсант.

В интервью BBC министр Великобритании по вопросам выхода королевства из ЕС Дэвид Дэвис согласился с утверждением главного переговорщика Еврокомиссии по Brexit Мишеля Барнье. На прошлой неделе, говоря о соглашении с Лондоном, Барнье заявил, что по условиям выхода Великобритании из ЕС «не просто ничего не согласовано, но пока не согласовано все». Британский министр, тем не менее, подчеркнул, что «будущая сделка, будущее экономическое партнерство и будущее взаимодействие в сфере безопасности и обороны выглядят весьма вероятными».

Великобритания обещала выплатить Евросоюзу £35-39 млрд в качестве «справедливого урегулирования своих обязательств». 26 марта Лондон и Брюссель объявили, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС составит 21 месяц и тем самым открыли дорогу решающей фазе переговоров по Brexit.



