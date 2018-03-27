​28 апреля состоится сессия Ассамблеи народа Казахстана

28 апреля 2018 года во Дворце мира и согласия в Астане состоится 26-ая сессия Ассамблеи народа Казахстана. Повесткой встречи станут пять социальных инициатив, озвученных президентом в марте этого года, сообщается на сайте Акорды.

«Созвать двадцать шестую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля 2018 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Пять социальных инициатив – платформа социального единства общества». Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения двадцать шестой сессии Ассамблеи народа Казахстана», – говорится в распоряжении президента.

Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года по инициативе Нурсултана Назарбаева.