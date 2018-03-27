В ВКО помимо паводков сохраняется лавионоопасная ситуация

Лавиноопасная ситуация сохраняется в Восточно-Казахстанской области, где в 11 районах подтоплен 481 дом. Департамент по чрезвычайным ситуациям провел 17 профилактических спусков, однако дожди приводят к самопроизвольным сходам лавин, сообщает пресс-служба ДЧС области.

Юрий Ильин провел в региональном штабе рабочее совещание:

«Лавиноопасная ситуация сохраняется в области. Все снегомеры ежедневно контролируются. Проведено 17 профилактических спусков. На днях запланировано еще ряд взрывных работ. Усложняет ситуацию дождливая погода, которая провоцирует самопроизвольных сход некоторых лавин», – говорится в сообщении.

Ильин также поручил организовать психологическую помощь людям не только в пунктах эвакуации, но и в подтопленных населенных пунктах с обходами.

На данный момент в Восточно-Казахстанской области подтоплен 481 дом. Восстановлению не подлежат 14 домов, еще несколько находятся в аварийном состоянии, 216 человек возвратились в свои дома, только 12 человек проживают в интернате.

Между тем аким ВКО пожаловался на то, что области не хватает спасательных средств.