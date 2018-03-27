Сумма ареста средств Нацфонда достигла 28 млрд долларов

Арест активов Национального фонда Казахстана по иску молдавского предпринимателя Анатолия Стати увеличился с 22 до 28 млрд долларов. Окружной суд Вашингтона поддержал иск бизнесмена и дополнительно арестовал активы Кашагана. Однако, как заверил журналистов во вторник в кулуарах заседания правительства министр юстиции Марат Бекетаев, активы страны находятся «пока в безопасности».

«В первую очередь хотел бы отметить, что это решение не дает возможности Стати напрямую взыскивать деньги, принадлежащие республике. Для того, чтобы достичь такого результата, ему нужно пройти еще несколько процедурных инстанций и на каждом этапе мы будем выражать свою точку зрения, сопротивляться и заявлять встречные требования. Это первое. Второе, хотел бы отметить, что это решение мы будем обжаловать в апелляционной инстанции. У нас есть основания предполагать, что нас могут поддержать», - отметил Бекетаев.

Он также объяснил, почему сумма замороженных средств увеличилась с 22 млрд долларов до 28-ми.

«Речь идет о тех 22 млрд, которые заморожены по бельгийскому решению суда, они также были заморожены по амстердамскому решению. Амстердамское решение мы обжаловали и достигли успеха. Плюс пять миллиардов – это те деньги, та сумма, в которую оценивается доля в Кашагане», - пояснил министр.

Вместе с тем Бекетаев подчеркнул, что арест доли в Кашагане является «бессмысленным», так как продать ее не представляется возможным.

«Активы в Кашагане, доля Казахстана в Кашагане – это акции в акционерном обществе, которое принадлежат Казахстану. Сейчас Казахстан не планирует продавать эти акции. Дивиденды на эти акции не начисляются. Основная прибыль Казахстана идет через налоги. Поэтому сейчас какого-либо ущерба этот арест не наносит. Продать эти акции, как я уже объяснил, у Стати через судебных исполнителей возможности нет. Доля эта заморожена. Но так как мы ее не собираемся сейчас продавать, дивиденды не начисляются, смысл для Стати в заморозке этой доли не очень большой», - рассказал глава Минюста, напомнив, так как месторождение является стратегическим объектом, то для его продажи необходимо иметь решение правительства Казахстана, а также согласовать с уполномоченным органом – министерством энергетики.

«Без этих согласований сделка будет считать недействительной, поэтому смысла в таком аресте нет», - подчеркнул Бекетаев.

В целом, комментируя судьбу казахстанских активов, Бекетаев задумчиво отметил, что «активы пока в безопасности».