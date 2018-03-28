Валютные ипотечные займы будут переведены в тенге - Акишев

Правление Национального Банка утвердило изменения и дополнения в программу рефинансирования ипотечных займов, переведя фактически все валютные ипотечные займы, обеспеченные недвижимостью, в тенге, сообщает регулятор.

«Глава государства поручил Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. По итогам реализации этой программы в Казахстане фактически все валютные ипотечные займы физических лиц, обеспеченные жилой и иной недвижимостью, будут переведены в тенге», - рассказал Акишев о первом блоке нововведений.

В Казахстане с 1 января 2016 года законодательно введен запрет на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней.

Акишев подчеркнул, что валютные ипотечные займы будут рефинансированы в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года, что создаст «оптимальные условия погашения займов для более 21 000 заемщиков». Заемщикам необходимо незамедлительно обратиться в свой банк-кредитор с заявлением о рефинансировании займа в рамках программы, посоветовал глава финрегулятора.

«Второй блок изменений в программу направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. В рамках этой программы на сегодняшний день оказана помощь более 23 000 заемщикам. Они смогли сохранить свое единственное жилье и облегчить платежи по ипотечным займам. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тыс», - отметил Акишев.

Он отметил, что Нацбанк приступил к третьему этапу помощи ипотечным заемщикам, которые относятся к социально уязвимым слоям населения.

«Сейчас Нацбанк вышел с важной законодательной инициативой. Ее суть: предоставить банкам право в рамках программы сдавать в аренду жилище, перешедшее в их собственность в результате обращения на него взыскания, в связи с неисполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. Эта поправка предоставит заемщику возможность вернуть в свою собственность жилье, которое ранее принадлежало ему», - рассказал Акишев.