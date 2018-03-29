В пяти городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

В четверг метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере пяти городов Казахстана, сообщает Казинформ.

В городах Актау, Жанаозен, Балхаш, Караганда, Темиртау метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Аксу, Экибастуз, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Аксай, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

По данным приложения Almaty Urban Air, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5 к 8 часам утра составляла 22 мкг/м3. Предельно допустимая среднесуточная концентрация PM2.5 - 35 микрограмм на кубический метр. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.