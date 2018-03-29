​S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги Bank RBK до уровня B-/B

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочные кредитные рейтинги Bank RBK до уровня B-/B со стабильным прогнозом. Причиной повышения стало увеличение вливаний в капитал со стороны акционера, поддержка Национального банка и высокая обеспеченность ликвидностью, сообщает пресс-служба Bank RBK.

По данным банка, вливания в капитал со стороны акционера составили 160 млрд тенге, поддержка от Нацбанка – 243,7 млрд тенге. Институт отмечает, что размер его свободной ликвидности превышает 200 млрд тенге, при этом коэффициент достаточности капитала первого уровня составляет 22%, а капитала второго уровня – 80%. Помимо этого, Bank RBK считает своей сильной стороной проведённую очистку баланса от плохих активов при поддержке правительства Казахстана, а также привлечение команды квалифицированных менеджеров.

«Текущее повышение рейтинга мы расцениваем как первый шаг банка на предстоящем нам пути по созданию эффективного и прибыльного финансового института. При этом оздоровление банка было осуществлено настолько быстро и качественно, что внешняя среда не успевает адекватно оценить достигнутые банком финансовые показатели, в том числе это касается присвоенного банку последнего рейтинга», – прокомментировал повышение рейтинга председатель совета директоров Bank RBK Торстен Пол.

На начало марта 2018 года активы Bank RBK составили 518,2 млрд тенге, средства клиентов – 179,1 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 102,8 млрд тенге. Собственный капитал банка составил 110 млрд тенге.

Крупным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму.