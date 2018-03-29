На реке Сырдарья уровень ледохода превысил опасную отметку

Специалисты Казгидромет прогнозируют в низовьях реки Сырдарья дальнейшее разрушение ледостава, образование затора, подъем уровня, выход воды на пойменные участки рек, сообщает в четверг РГП «Казгидромет».

Согласно штормовым предупреждениям Казгидромета, в период 26-29 марта на реке Сырдарья, в пределах Кызылординской области, прогнозировались заторы, подъем уровня воды, разливы и подтопления.

«Опасный уровень воды в районе гидропоста Сырдарья-Казалинск — 743 см, 29 марта фактический уровень при ледоходе достигнул отметки 751 см. Специалисты Казгидромета прогнозируют в низовьях реки Сырдарья дальнейшее разрушение ледостава, образование затора, подъем уровня, выход воды на пойменные участки рек, разливы и подтопления. На период 30 марта - 1 апреля объявлено штормовое предупреждение», - говорится в сообщении.