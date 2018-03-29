Нескольких казахстанских спортсменов уличили в употреблении допинга

Национальный антидопинговый центр опубликовал список казахстанских спортсменов, которые нарушили кодекс WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2018 году. Несколько спортсменов уличены в употреблении запрещенных препаратов и отстранены от соревнований, сообщает Sputnik .

В списке казахстанских спортсменов, нарушивших кодекс WADA в 2018 году, числятся лыжник Ердос Ахмадиев, тяжелоатлетка Гульназ Шамиева, Софья Емельянова, занимающаяся греблей на байдарках и каноэ и биатлонистка Анна Кистанова.

33-летний лыжник Ердос Ахмадиев лишен права участвовать в спортивных соревнованиях на четыре года. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана. 22-летнюю тяжелоатлетку Гульназ Шамиеву уличили в употреблении сибутрамина и тестостерона, а 23-летнюю Софью Емельянову — оралтуринабола. Обе дисквалифицированы с февраля 2018 года по февраль 2022 года.

Также в обновленный документ национального центра попало имя биатлонистки Анны Кистановой. Оказалось, что в прошлом году в ее анализах нашли препарат фуросемид. Ее наказали двухлетней дисквалификацией с октября 2017 по октябрь 2019 года.

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