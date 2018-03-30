Следствие утверждает, что именно она была ответственной за соблюдение пожарной безопасности
​Задержан гендиректор компании-владельца сгоревшего ТРЦ в Кемерово
Фото с сайта unian.net, взято у агентства Reuters

Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежал сгоревший в Кемерово торговый центр «Зимняя вишня», Юлия Богданова задержана Следственным комитетом России. Следствие полагает, что именно она была ответственной за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, сообщают Ведомости.

По данным следствия, именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчиненные неоднократно уведомляли ее «о недостатках системы противопожарной безопасности здания». Богданова «не предпринимала никаких мер» для их устранения, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчеркивается в сообщении СКР. У Богдановой был проведен обыск. Следствие настаивает на предъявлении ей обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц.

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат СКР. Ранее по ходатайству следствия были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТРК Надежда Судденок, не включивший пожарную сигнализацию охранник Сергей Антюшкин, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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