Сегодня российский МИД вызвал послов стран, объявивших российских дипломатов персонами нон-грата
​Россия объявила о высылке первых европейских дипломатов
Фото с сайта vedomosti.ru

В пятницу Россия начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, объявивших персонами нон-грата российских дипломатических работников. Среди первых уведомления получили сотрудники дипслужб Нидерландов и Германии, сообщают Ведомости.

По данным Reuters, послу Нидерландов объявлено о высылке двух дипломатов из России в ответ на высылку двух российских дипломатов из Нидерландов. Об этом посол Рене Джонс-Бос объявила ожидающим ее журналистам.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич на выходе из МИД России не стал называть число высланных дипломатов, но сказал в эфире «России 24», что Германия остается открытой к диалогу. «Я использовал сегодняшнюю возможность, чтобы подчеркнуть два момента. Первый - в немецких интересах остается иметь хорошие отношения с Россией... Мы остаемся открытыми к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство (обязано) все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы»», - сказал посол.

Сегодня МИД России вызвал руководителей российских дипмиссий «ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей»». Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах российской стороны, сообщил российский МИД.

26 марта после консультаций с Великобританией 21 страна почти синхронно объявила о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. На неделе к ним присоединились еще девять стран. Больше всего высылают США (60) и Украина (13), остальные страны - от четырех до одного сотрудников российских представительств. Всего 30 стран вышлют 168 российских дипломатов.

Не высылать российских дипломатов решили 9 из 28 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Словакия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия и Кипр. Кроме того, к кампании не присоединилась не входящая в ЕС Сербия.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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