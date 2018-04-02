​Тенге торгуется у отметки 319 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 318,82, показав рост на 0,57 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $8,55 млн., показав снижение на $52,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,67 за баррель. Как писал Reuters, в конце прошлой недели котировки торговались в плюсе благодаря усилиям участников глобального пакта ОПЕК+. Организация стран-нефтеэкспортёров и её союзники будут придерживаться обязательств по ограничению добычи сырья до конца 2018 года невзирая на дорогую нефть, заявили агентству пять источников.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года. 22 июня участники сделки соберутся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. По мнению делегатов ОПЕК, вероятность значительной корректировки нефтяного пакта по итогам встречи в июне мала.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, отраслевые эксперты называют рост запасов и добычи сырья в США. Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 1,64 млн. баррелей до 429,95 млн. за неделю к 23 марта, хотя аналитики предрекали снижение на 0,29 млн. баррелей. Добыча нефти в США в отчётный период выросла до 10,43 млн. баррелей в сутки – свежего максимума, следует из обзора ведомства.