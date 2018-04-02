​Нацбанк начнёт проводить однодневные операции валютного свопа

Национальный банк начнёт проводить операции валютного свопа сроком на один день. Ликвидность будет предоставляться и изыматься по базовой ставке плюс 2% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Ежедневный объем операций Нацбанка по изъятию ликвидности через операции валютного свопа будет лимитирован в размере $500 млн.

Регулятор поясняет, что операция будет осуществляться по процентной ставке, рассчитанной согласно формуле, с учетом дифференциала ставок США и Казахстана: (R_KZT - R_USD)/(1 + R_USD).

Где:

R_KZT – базовая ставка Национального Банка минус 1% (один процент) годовых;

R_USD – однодневная ставка LIBOR по долларам США за предыдущий рабочий день по данным информационных ресурсов Bloomberg или Thomson Reuters.

Более широкий коридор ставок по операциям своп, относительно коридора ставок по операциям постоянного доступа, должен снизить использование иностранной валюты в качестве залогового обеспечения при привлечении тенговой ликвидности.