​Нацбанк начнёт проводить однодневные операции валютного свопа

Регулятор будет предоставлять и изымать ликвидность по базовой ставке плюс 2% годовых
Национальный банк начнёт проводить операции валютного свопа сроком на один день. Ликвидность будет предоставляться и изыматься по базовой ставке плюс 2% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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