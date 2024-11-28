Нацбанк решил провести валютные интервенции

Национальный банк Казахстана сообщил, что принял решение провести валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

По данным Нацбанка, обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США, и сейчас биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар.

«Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар США, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня», - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. В частности, на внешнем – это глобальное укрепление доллара, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, рост волатильности цен на нефть, ослабление российского рубля на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ.

На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.

«Так, среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре», - привели данные в Нацбанке.

Отмечается, что совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке.

«Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции», - заявили в Нацбанке, добавив, что в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, продолжит проводить валютные интервенции для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.