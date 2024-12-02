Нацбанк продаст в декабре из Нацфонда до $900 млн для обеспечения трансфертов в бюджет

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили $1 млрд 260 млн, сообщила пресс-служба Национального банка.

«Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день», - добавили в Нацбанке.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $800 млн до $900 млн.

Вместе с тем Нацбанк не покупал доллары в инвестиционный портфель ЕНПФ, «учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%». Покупка валюты в декабре также не запланирована.

В то же время в ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд составил $133,8 млн.

«Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО «Казатомпром» была завершена», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, в июле правительством Казахстана в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд на общую сумму 467,4 млрд тенге. Для этого было необходимо осуществить конвертацию иностранной валюты из Нацфонда в тенге на сумму порядка $970 млн. При этом для сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанкс июля приступил к равномерной продаже $970 млн в течение четырех месяцев.

В 2024 году общий объем трансфертов из Нацфонда будет рекордным за последние 10 лет. Он превысит 6 трлн тенге, хотя в начале года планировалось, что изъятия из Нацфонда не будут больше 3,6 трлн тенге.

В последние два года государство активно пользуются средствами Нацфонда, чтобы сбалансировать республиканский бюджет в ситуации невыполнения плана по сбору налогов.