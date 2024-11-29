Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2024 год в сторону ухудшения

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики страны на 2024-2026 годы.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до $70 за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

«Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке», - пояснили в пресс-службе Нацбанка.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%, на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%.

Отметим, что предыдущий прогноз по инфляции на 2024-2025 годы был сохранен в диапазоне 7,5-9,5% и 5,5-7,5% соответственно, а в 2026 году Нацбанк ожидал инфляцию на уровне 5-7%.

«При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году», - считают в Нацбанке.

Пересмотр инфляции в сторону ухудшения связан с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКХ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления.

Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов.

«Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноза», - добавили в Нацбанке.

Также пересмотрен прогноз и по росту экономики. На 2024 год Нацбанк ожидает рост ВВП на уровне 4-4,5%, в 2025 и 2026 годах – 4,5-5,5% и 4,6-5,6% соответственно.

Прежний прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год был на уровне 3,5-4,5%, на 2025 год – 5-6%, на 2026 год – на уровне 4,9-5,9%.

«Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом», - пояснили в Нацбанке, добавив, что, по их оценкам, в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения, а это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление.