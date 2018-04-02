В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и портала Ratel.kz идут обыски

В редакциях журнала Forbes Kazakhstan и портала Ratel.kz в понедельник проходят обыски, сообщили в соцсети сотрудники изданий. Причины обысков, которые начались после 12 часов, к этому моменту неизвестно.

"Мы даже на руки не получили постановление. Нам просто его показали, но сразу изъяли. Мы их не получили. Причины (обысков - V) в следственных делах приводятся, но они не могут даже восстановить их - потому что постановление нам просто показали и всё. Обыски начались полтора часа назад. К нам приехало две группы (предположииельно, полиции Алматы - V). Одна забрала Александра Воротилова, заместителя главного редактора, а другая в данный момент проводит обыски. У нас подозрение, что это по делу Какимжанова", - сказал корреспонденту Vласти Арманжан Байтасов, совладелец журнала Forbes Kazakhstan.

Байтасов находился в редакции, но в следственных действиях участия не принимал. Часть сотрудников при этом находится в редакции и не может её покинуть до завершения обыска.

Об обыске в редакции портала Ratel.kz сообщил в Facebook журналист Вадим Борейко. Телефоны сотрудников редакции отключены, они не были доступны для комментариев.

"В нашей редакции изьяты документы и компьютеры. Задержан главный редактор Марат Асипов, заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова", - говорится в сообщении портала в Facebook, которое было опубликовано спустя два часа после начала обыска

На момент публикации новости Vласть не располагала комментариями департамента внутренних дел Алматы.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.