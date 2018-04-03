Дополнительные средства бюджета направят на реализацию пяти социальных инициатив

В рамках уточнения проекта республиканского бюджета на 2018 год, правительство Казахстана намерено направить 62 млрд тенге на повышение заработных плат учителям, 31 млрд на обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов. Еще 71 млрд тенге будет потрачено на мероприятия по борьбе с киберпреступностью, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.

«Основой для уточнения утвержденных показателей республиканского бюджета на 2018 год стал измененный прогноз макроэкономических показателей страны. Так поступления в бюджет в целом увеличены на 181 млрд тенге и составили 8 трлн 759 млрд тенге, в основном, это поступления от экспортной таможенной пошлины, в результате увеличения цены на нефть и объема добычи», - пояснил Султанов.

По его информации, дефицит бюджета составляет 883 млрд тенге или 1,5 процента к ВВП и включает остатки прошлого года в объеме 117 млрд тенге. В результате расходы республиканского бюджета в 2018 году, с увеличением на 417 миллиардов тенге, составят 9 трлн 643 миллиарда тенге.

«Из данного объема 292,5 млрд тенге будут направлены на реализацию послания главы государства. Из них первый блок – на улучшение качества человеческого капитала будет направлено 106 миллиардов тенге, из них на повышение зарплат учителям — 62 миллиарда тенге, на дальнейшее развитие Назарбаев университета — 31,7 миллиардов тенге, на новое пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами — 2,7 миллиардов тенге», - объяснил глава Минфина.

По второму блоку, на развитие реального сектора экономики и территорий предлагается направить 115 миллиардов тенге.

«Из этой суммы на обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов дополнительно будет направлен 31 миллиард тенге. Второе, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым объектам —31,5 млрд тенге, на развитие сети местных дорог — 29 млрд тенге, на развитие агропромышленного комплекса субсидирование процентной ставки по кредиту и лизингу и агронауки — 15,6 млрд тенге, на мероприятия по борьбе с киберпреступностью предлагается направить 71 млрд тенге», - также рассказал он.

Вместе с тем, на реализацию мероприятий в рамках пяти социальных инициатив президента по третьей и четвертой инициативам предлагается направить 25 млрд тенге.

«В текущем году в рамках третьей инициативы на увеличение образовательного заказа на 20 тысяч грантов предлагается предусмотреть 5 млрд тенге. По четвертой инициативе, с целью доведения микрокредитования до 60 млрд тенге, дополнительно будет направлено 20 млрд тенге», - проинформировал Султанов.

Он также напомнил, что в проекте бюджета учтены расходы по ранее принятым обязательствам страны, поручениям президента на общую сумму 99,4 млрд тенге. В рамках данных средств, по словам министра, будут профинансированы мероприятия и проекты по дальнейшему развитию городов Астаны, Алматы и обеспечение жильем военнослужащих.